СФР раскрыли, как оформить единое пособие на всех детей на один срок

Общество 29.10.2026 07:30

Семьи из Ульяновской области, которые получают единое пособие на нескольких детей с разными сроками назначения, теперь могут синхронизировать периоды выплат. Для этого достаточно оформить одно общее заявление через портал «Госуслуги». Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.Подать заявление следует в последний месяц периода, на который пособие назначено одному из детей, выбрав опцию «Выровнять сроки назначения». Например, если выплата на первого ребёнка установлена до октября 2026 года, на второго — до января 2027-го, а на третьего — до марта 2027-го, то заявление на всех троих можно подать уже в октябре. В случае положительного решения новый период выплат составит 12 месяцев — с ноября 2026 года по октябрь 2027-го.При переоформлении пособия Социальный фонд заново оценит нуждаемость семьи. Если по новому заявлению будет вынесен отказ, ранее назначенные выплаты сохранятся до окончания установленных сроков.