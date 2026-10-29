СФР раскрыли, как оформить единое пособие на всех детей на один срок

Общество

СФР раскрыли, как оформить единое пособие на всех детей на один срок

Семьи из Ульяновской области, которые получают единое пособие на нескольких детей с разными сроками назначения, теперь могут синхронизировать периоды выплат. Для этого достаточно оформить одно общее заявление через портал «Госуслуги». Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.Подать заявление следует в последний месяц периода, на который пособие назначено одному из детей, выбрав опцию «Выровнять сроки назначения». Например, если выплата на первого ребёнка установлена до октября 2026 года, на второго — до января 2027-го, а на третьего — до марта 2027-го, то заявление на всех троих можно подать уже в октябре. В случае положительного решения новый период выплат составит 12 месяцев — с ноября 2026 года по октябрь 2027-го.При переоформлении пособия Социальный фонд заново оценит нуждаемость семьи. Если по новому заявлению будет вынесен отказ, ранее назначенные выплаты сохранятся до окончания установленных сроков.