Шестиклассница в Томске провалилась в открытую траншею и сломала позвонки

Происшествия 10.11.2026 03:46

В Томске девочка упала в неогороженную коммунальную раскопку глубиной 3,5 метра: разорвала ногу до кости и получила перелом позвонков. Прокуратура потребовала от подрядчика капремонта водопровода компенсацию в 2 млн рублей — иск рассматривается. Семья почти два месяца живёт в режиме бесконечных больниц и taxi, а школьница боится выходить на улицу.Телефон в руках — шаг в пустотуСтрашное происшествие навсегда останется в памяти 12-летней томички Ренаты Баранчиной. Как рассказала КП-Томск мама девочки Юлия Малинникова, вечером 6 сентября, около половины девятого, Рената шла домой от старшей сестры. Возле дома №5 на Лазо она достала смартфон, взглянула на время — и через мгновение оказалась на дне раскопа. Траншея не была огорожена; к счастью, при падении ребёнок не ударился головой о бетон, однако голень разодрало до кости, а позвонки сломаны.Травмы, в том числе психологическая, перевернули жизнь школьницы: ей потребовалась операция, уроки она теперь посещает дистанционно, а хореографию пришлось оставить.Из-за аварии — пропуск гран-при и страх выходить из домаДевочка всерьёз занималась танцами: с ансамблем «Улыбка» выступала в Сочи, Красноярске и других городах, привозила грамоты, а недавно коллектив выиграл этап гран-при в Самаре. Из-за травмы Рената не поедет на конкурс в Суздаль.«Она теперь вообще говорит: "Я на улицу больше не выйду!", такой страх появился, — передаёт КП-Томск Юлия Малинникова. — Вот если бы было ограждение, дочка бы заметила яму даже в том почти неосвещенном месте. А тогда её, видимо, ослепил телефон, и она сделала этот шаг в пустоту».Прохожие вытащили ребёнка из траншеиОказавшись на дне раскопки, девочка почувствовала сильную боль и дозвонилась родителям: «У меня нога разорвана до кости!». Мама с папой в тот момент возвращались с дачи и сначала не поняли, что случилось и где искать дочь. На помощь бросилась старшая сестра.Как выяснилось, всё произошло на глазах у двух прохожих — они вытащили ребёнка из ямы и достали оттуда её телефон. Чуть позже подключился и третий очевидец.«У меня истерика. Я умоляла по телефону этих мужчин не оставлять дочку одну и вместе с ней дождаться бригаду скорой, — вспоминает мама. — Они разорвали ей джинсы в районе раны, чтобы не стягивало. Когда самочувствие Ренаты стало ухудшаться, один из прохожих побежал куда-то за водой, принёс и дал попить. Бесконечно им благодарна. До обморока дело не дошло, медики подоспели быстро».Родители прибыли уже в больницу, а позже сфотографировали место происшествия и вызвали туда полицию.Перелом позвонков и корсет: лечение продолжаетсяДальше для семьи начались долгие недели борьбы. Ренате прооперировали ногу, на рентген её возили на коляске-каталке — сидеть пока нельзя. Врачи диагностировали перелом сразу нескольких позвонков, назначили массаж и физиолечение. Рана долго не заживала, поднималась температура, шло воспаление.14 сентября девочку отпустили домой — в специальном корсете. Ходить разрешено не более 45 минут в сутки. Из-за перелома у ребёнка начала развиваться деформация позвоночника: одна сторона спины стала заметно выпирать.Прокуратура потребовала 2 млн рублей компенсацииПрокуратура Октябрьского района после инцидента провела проверку. Надзорный орган установил, что причина аварии — необеспечение организацией, которая вела капремонт водопровода, требований безопасности: траншею на пешеходной дорожке оставили открытой.Прокуроры потребовали от подрядчика выплатить пострадавшей 2 млн рублей морального вреда, а также возместить расходы на медицинское изделие. Исковое заявление сейчас рассматривается.Учёба и быт: расходы растут, а больничные закончилисьЮлия Малинникова отметила изданию: если деньги поступят, большую часть придётся потратить на репетиторов — 20-минутных домашних занятий недостаточно, чтобы полноценно усваивать программу. Есть опасение, что дочь придётся повторно оставить в шестом классе.Ноябрь на календаре, но испытания для семьи не закончились. Ещё осенью врачи предупредили: на восстановление уйдёт минимум год.«Я постоянно отпрашиваюсь с работы, чтобы возить дочь по врачам. Больничные мне уже не дают, — рассказывает мама. — Когда на процедуры ездим, каждый раз вызываем такси, ведь из-за невозможности сидеть Ренате пока пришлось "забыть" об общественном транспорте. Как и "забыть" о любимых танцах».Завершая разговор, Юлия вновь поблагодарила незнакомцев, которые не остались равнодушными к чужой беде. Оставление раскопок открытыми она назвала халатностью и пожелала землякам никогда не столкнуться с подобным.