Швея из Томска победила на международном чемпионате «Абилимпикс», сшив блузку за 110 минут

Общество 13.11.2026 13:26

19-летняя Ева Шайдурова из Томска одержала победу в компетенции швеи на международном чемпионате профессионалов «Абилимпикс» в Москве. Конкурсное задание — женскую блузку без рукавов — она выполнила за 110 минут при отведённых четырёх часах. О триумфе, подготовке и пути в профессию сибирячка рассказала КП-Томск после возвращения домой.Победа в день рождения3 ноября, в свой 19-й день рождения, Ева Шайдурова стояла на сцене в Москве и с волнением слушала, как её объявляют победительницей международного конкурса. Ещё несколько лет назад девушка даже не представляла себя за швейной машинкой. На чемпионате она изготовила конкурсную блузку всего за 110 минут вместо отведённых четырёх часов.От мечты о МЧС к швейному делуПуть к признанию начался для Евы с серьёзного разочарования: она мечтала работать в системе МЧС, но проблемы со здоровьем не позволили поступить в профильное учебное заведение. По её словам, в итоге она пошла по стопам мамы и поступила в техникум социальных технологий, отучилась на портного, а теперь осваивает ещё и специальность «Декоративно-прикладное искусство», чтобы создавать дизайн одежды. Ей интересно органично совмещать технику и творчество. Загоревшись желанием победить в масштабном конкурсе, она участвовала в «Абилимпикс» уже несколько раз: в 2024 году стала вице-чемпионкой национального первенства, в этом сезоне заняла там же четвёртое место и одновременно первое — в международном этапе.Год подготовки и наставникК новому конкурсу Ева готовилась практически год. Наставником стала преподаватель Татьяна Михайловна Подгорбунских, которая и предложила студентке попробовать силы в смежной компетенции. Девушка тренировалась выполнять задачи на время: сначала в техникуме оттачивала навыки на пошиве блузок, затем прошла областной отбор, где заняла первое место среди студентов учебных заведений региона, и попала на окружной этап, который в этом году проводили в Красноярске. Так она добралась до финала в Москве.Задание в столице и реакция судейВ столице конкурсантам нужно было сшить качественную женскую кофту без рукавов, уложившись в четыре часа. Томской студентке потребовалось меньше половины отведённого времени, что поразило судей. Главным стимулом для Евы было доказать самой себе, что она способна продемонстрировать высокий уровень мастерства. По её признанию, участие в конкурсе помогло и тем, что во время длительной подготовки она сильно нарастила свой профессионализм. Она отметила, что не факт, что останется в этой профессии, поскольку пока находится в поиске, но полученные навыки ей точно пригодятся в жизни.Благодарность мамеПобедительница добавила, что благодарна за поддержку своей маме, и призналась, что день рождения в ноябре-2026 навсегда останется для неё особенным.