Погода 18.11.2026 09:54

Ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец сообщил о скором приходе зимних погодных условий в регионы Поволжья — атлантический циклон принесёт похолодание, хотя сильных снегопадов в большинстве субъектов не ожидается.Об этом метеоролог заявил в эфире информационной службы «Вести». По его словам, 18 ноября зона неблагоприятных погодных условий под влиянием атлантического циклона продвинется почти на 900 километров вглубь Русской равнины.Осадки и похолоданиеНесмотря на приход циклона, сильных снегопадов в большинстве регионов не прогнозируется. Значительные осадки маловероятны — исключение составят лишь отдельные районы Черноземья, где может выпасть около четверти ноябрьской нормы. Тем не менее похолодание и изменение погодного фона приведут к тому, что пейзажи в Центральной России и Поволжье начнут постепенно приобретать зимний облик.