Слепые люди видят сердцем - Ульяновский культурно-спортивный реабилитационный центр

10.11.2026 06:56

13 ноября отмечается Международный день слепых, целью которого является привлечение общественности к проблемам незрячих и слабовидящих людей.В Ульяновске существует центр, который осуществляет культурную и спортивную реабилитацию людей с нарушениями зрения. Специально к памятной дате редакция «Мозаики» попросила директора ЧУ «Ульяновский КСРЦ ВОС» рассказать о жизни центра и о стереотипах, которые окружают слепых людей.Роль центраДиректор частного учреждения «Ульяновский культурно-спортивный реабилитационный центр Всероссийского общества слепых» Куличенко Татьяна Геннадиевна рассказала, что учреждение ведет свою деятельность с 1961 года — в этом году они отмечают юбилей, 65 лет. Центр проводит комплексную реабилитацию инвалидов по зрению не только в Ульяновске, но и в области в целом. Посредством осуществления социокультурной, информационной и физкультурно-спортивной адаптации проводится большое количество различных мероприятий разной направленности.Также «Ульяновский КСРЦ ВОС» сотрудничает с Ульяновскими региональными отделениями Всероссийского общества глухих, Паралимпийского комитета России и Ульяновской областной специальной библиотекой для слепых — у них часто проходят совместные мероприятия.«Нашему городу очень повезло, ведь таких реабилитационных центров, как у нас, всего 7 по всей стране: в Москве, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, в Свердловске, Перми и Ярославле».Направления организацииКак поделилась Татьяна Геннадиевна, в клубе существует множество направлений: функционирует коллектив русской песни «Ульяновские зори», театральный кружок «Фарс-Мажор» (единственная в регионе театральная студия, в которой занимаются люди с ограничениями по зрению), народный фольклорный ансамбль «Симбирцит», студия эстрадного пения «Септима», участники которой стали призерами на всероссийском фестивале «Душа народа». Помимо прочего, в учреждении хорошо работает звено по организации спортивных мероприятий: проходят различные соревнования как городского, так и областного порядка.Порядок действий при потере зренияТатьяна Куличенко рассказала, что делать человеку, который потерял зрение и впервые столкнулся с ограничениями: сначала следует пройти обследование в медицинском учреждении, получить статус инвалида и индивидуальную программу реабилитации. Дальше необходимо прийти в Ульяновскую областную организацию ВОС и стать членом организации, что позволит проходить реабилитацию в их системе. После этого можно приходить на базу клубов «КСРЦ ВОС» и посещать массовые мероприятия. Также не стоит забывать, что у людей с 1-й группой инвалидности есть возможность получить собаку-поводыря. «Всероссийское общество слепых живет, оно целостно, гармонично, оно помогает тем, кто к нему приходит. Не нужно бояться, что если ты придешь, то тебе не помогут. Тебе обязательно помогут тем, чем необходимо».Польза реабилитацииНа вопрос о том, по каким изменениям можно понять, что реабилитация правда работает, Татьяна Геннадиевна отметила, что это проявляется в личных достижениях каждого. Победы в различных конкурсах значительно повышают уровень самооценки, человек становится более раскрепощенным, более открытым, считает директор. «Наверное, самый главный успех реабилитации заключается в умении себя показать, проявлять желание принимать участие в мероприятиях, которые мы проводим».Стереотипы о слепотеДиректор рассказала, что самый главный стереотип о слепых людях — это стереотип беспомощности. Чем отличается незрячий человек от зрячего на улице? В основном это наличие черных очков, трости, собаки-проводника. Как правило, многие люди с нарушениями зрения знают свои маршруты, куда, зачем идти и как передвигаться.Поэтому, если вы видите слепого человека на улице, не стоит хватать его или останавливать — лучше всего просто предложить помощь, подчеркнула наша собеседница. Автор: Вероника КрайноваФото: предоставлено спикером и пресс-службой ЧУ «Ульяновский КСРЦ ВОС»