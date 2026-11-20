ДТП 20.11.2026 04:37

Вечером 19 ноября в Карсунском районе произошло ДТП с летальным исходом. Автомобиль «Лада Калина» съехал в кювет и перевернулся, в результате чего погибла несовершеннолетняя пассажирка.Обстоятельства трагедииДорожно-транспортное происшествие случилось между населенными пунктами Нагаево и Сухой Карсун. По предварительной информации, легковой автомобиль «Лада Калина» оказался в правом кювете, после чего транспортное средство опрокинулось.Детали аварии и жертвыСогласно предварительным данным правоохранительных органов, управляла машиной девушка 2010 года рождения, не имевшая водительских прав. Она не справилась с управлением.В результате аварии погибла пассажирка, также 2010 года рождения, находившаяся на переднем сидении. Девушка скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.