Соцфонд Ульяновской области разъяснил правила оформления маткапитала

В Ульяновской области семьям разъяснили нюансы получения материнского капитала — особый порядок действует при усыновлении ребёнка или наличии иностранного свидетельства о рождении.В региональном отделении Соцфонда рассказали, в каких случаях сертификат выдают автоматически, а когда потребуется подать заявление, и сколько ждать оформления документа.Маткапитал без лишних шагов: когда сертификат приходит автоматическиВ рамках нацпроекта «Семья» в Ульяновской области действует проактивный формат выдачи сертификатов на материнский капитал.Это значит, что большинству семей не нужно подавать заявление: электронный документ формируется автоматически и появляется в личном кабинете родителя на портале Госуслуг. Основанием служит информация, поступившая из органов ЗАГС после регистрации новорождённого.Когда потребуется подать заявление: особые случаиОтдельное обращение через цифровой сервис необходимо лишь в отдельных ситуациях — например, при усыновлении ребёнка либо если документы оформляются на основании иностранного свидетельства о рождении.При заполнении электронной формы нужно указать родительский статус и подтвердить гражданство РФ как своё, так и ребёнка. После подачи заявления оригиналы документов следует представить в клиентскую службу фонда — на это даётся пять рабочих дней.Сроки оформления и варианты использования средствСертификат поступает в личный кабинет в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления. Если межведомственные ответы задерживаются, срок принятия решения может составить до 15 дней.Средства маткапитала разрешается направить на улучшение жилищных условий, оплату высшего или среднего образования, а также на развивающие курсы, кружки и спортивные секции.