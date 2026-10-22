Совладелец здания ульяновского отеля «Барселона» рассказал об ущербе после пожара

Пожар площадью 600 кв. м произошел в четырехзвездочном отеле 20 октября. Совладелец здания рассказал подробности.В МЧС сообщили, что по предварительным данным пожар перекинулся на здание с соседних сараев, для тушения привлекли свыше 70 человек личного состава и 16 единиц специальной пожарной техники. Пожар повышенной сложности потушили к вечеру, частично обрушилась кровля. Пострадавших нет.Сергей Кузнецов, один из собственников отеля :«Поздним утром загорелись сараи, которые принадлежат соседнему многоквартирному дому. От чего они загорелись пока неизвестно, идет расследование. Слава богу, что никто не пострадал, все вовремя эвакуировались.Я считаю, что очень неэффективно сработала наша пожарная служба. Насколько мне известно, первая машина, которая приехала, не смогла потушить огонь, потому что у нее было мало воды, тушили тонкой струйкой. Локализовать на начальном этапе огонь не удалось, и он разгорелся до четвертого этажа, пламя поднялось и перекинулось на крышу.Пожарные, что приехали тушить крышу, не смогли подключиться к гидрантам. В итоге воду возили чуть ли не с Волги.Целый день тушили, пока кровля полностью не сгорела и весь четвертый этаж полностью не выгорел, всем остальным этажам тоже причинен ущерб, они залиты водой.Ресторан тоже полностью сгорел. Здание ждет полная реконструкция. Отель не был застрахован, поэтому будем изыскивать средства на реконструкцию».По нашим данным ресторан и отель не будут работать до завершения реконструкции. Официальное расследование причин пожара продолжается.Марина Шафраненко