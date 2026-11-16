Спорт 16.11.2026 11:11

Хоккейный клуб «Спарта» Ульяновского государственного педагогического университета мощно стартовал на Кубке Владимира Юрзинова в Сочи — втором по значимости турнире Студенческой хоккейной лиги после чемпионата СХЛ. Действующие чемпионы лиги одержали две крупные победы подряд.Уверенный старт действующих чемпионовУльяновская команда приехала на соревнования в статусе действующих чемпионов лиги и с первых матчей подтвердила свой класс. В первом поединке «Спарта» всухую разгромила команду Нижегородского государственного университета (ННГУ) со счетом 4:0.Голевая феерия во втором матчеВо второй встрече ульяновские хоккеисты устроили голевую перестрелку с новосибирским «Локомотивом-СГУПС» и вновь оказались сильнее — 9:4. В этом поединке ворота «Спарты» защищал Серафим Любченков — сын главного спонсора команды, известного ульяновского бизнесмена Игоря Любченкова.Якутов — лучший бомбардирСамым результативным игроком в составе ульяновской команды по итогам двух встреч стал нападающий Артем Якутов, записавший на свой счет четыре заброшенные шайбы.Тренерский взгляд: команда, а не отдельные игрокиГлавный тренер ульяновцев Александр Сметанин, комментируя стартовые игры, отметил, что коллектив показал слаженный хоккей, поэтому выделять кого-то персонально он не стал — хорошо отработала вся команда. При этом наставник спартанцев призвал не обольщаться стопроцентным стартом: главные испытания еще впереди.Впереди — новые соперникиНа турнире «Спарте» предстоит сразиться с соперниками из Сургута, Екатеринбурга и Калининграда. Розыгрыш Кубка Юрзинова в Сочи продлится до 19 ноября.