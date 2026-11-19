Общество 19.11.2026 10:14

В день старта предзагрузки Grand Theft Auto (GTA) VI объём трафика через соединения МегаФона с серверами популярных контент-провайдеров вырос на 58% по сравнению со средним показателем октября и на 44% относительно предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные аналитиков оператора связи. Релиз новой части GTA VI состоялся 19 ноября — это одна из самых ожидаемых игр последних лет. При этом ещё 10 ноября игроки, оформившие предзаказ, получили возможность заранее скачать основные крупные игровые файлы на консоль. Такая предзагрузка позволяет открыть игру без долгого скачивания сразу после её официального выхода.Высокий показатель сохранился и 11 ноября — в этот день объем трафика через соединения с контент-провайдерами достиг максимума за последние два месяца, превысив значение первого дня предзагрузки на 1,4%. В целом за неделю с 10 по 16 ноября показатель оказался на 22% выше, чем за предыдущие семь дней. Аналитики МегаФона также выяснили, что с 1 по 16 ноября среди жителей Ульяновской области мужчины составили 87% аудитории официального сайта Rockstar Games, разработчика GTA VI. Наибольшую долю аудитории сайта сформировали пользователи 35–44 лет (42%) и 25–34 лет (28%). Таким образом, на возрастную группу от 25 до 44 лет пришлось почти три четверти посетителей. Доли пользователей 18–24 и 45–54 лет составили по 9 и 14%. Интерес к новой части GTA VI не утихал с момента появления информации о её разработке в 2022 году. С того момента разработчики подогревали интерес игроков, регулярно публикуя скриншоты и трейлеры игры на своём сайте. Так, 6 мая 2025 года, в день выхода второго трейлера, мобильный трафик на официальном сайте Rockstar Games вырос на 62% относительно среднего значения за всю предыдущую неделю. Уже на следующий день показатель оказался в 5,6 раза выше привычного уровня. Высокая активность сохранялась и в последующие дни: с 6 по 12 мая трафик сайта увеличился более чем вдвое по сравнению с предшествующей неделей.Внимание к игре росло в 2026 году по мере приближения даты релиза. После публикации расширенной презентации геймплея игры 28 августа объём трафика на сайте разработчика вырос на 43% по сравнению с предыдущим днём. В день выхода финального трейлера, 15 октября, показатель оказался на 31% выше, чем в аналогичный день предыдущей недели. GTA стала одной из самых известных игровых серий в мире. Отличительная особенность игр — огромный открытый мир, свобода действий для игроков и сюжеты, вдохновлённые криминальной жизнью американских городов. Действие шестой части разворачивается в вымышленном штате Леонида, прототипом которого стала Флорида.