Студенты из Индии, Ирака и Йемена выступят в «Аквамолле»

Жителей Ульяновска приглашают отметить Международный день дружбы. 24 октября в 15:00 на главной сцене ТРЦ «Аквамолл» иностранные студенты УлГУ из Индии, Ирака и Йемена познакомят горожан с культурой своих народов и прочитают стихи на русском языке.Организатором выступает дирекция «Ульяновск — литературный город ЮНЕСКО». Партнёры мероприятия — УлГУ, ТРЦ «Аквамолл» и АШАН при участии ЦБС, Ассамблеи народов России и Дирекции парков.Гостей ждут зажигательные индийские танцы, песни народов Южной Азии и Ближнего Востока, а также поэзия русских классиков. Вход свободный — прекрасная возможность провести осенний выходной и зарядиться позитивом. Кроме того, будет работать выставка IV международного фестиваля «Все краски вдохновения детства», где представят творчество детей из 8 стран — Китая, Индии, Индонезии, Беларуси, Киргизии, Колумбии, Египта и России.Фестиваль «Все краски вдохновения детства» проводится ежегодно 1 июня при поддержке главы города Александра Болдакина. За 4 года в нём приняли участие более 7000 человек из 30 городов 14 стран.