Суд в Ульяновске взыскал стоимость сгоревшего автомобиля

Ленинский районный суд Ульяновска вынес решение о взыскании в пользу истицы компенсации стоимости утраченного автомобиля в размере 4 069 900 рублей.Как следует из материалов дела, в 2023 году женщина приобрела машину у ООО «АвтоР» по договору купли-продажи (производителем транспортного средства является ООО «Джили Моторс»).В 2026 году автомобиль полностью сгорел. Проведенная в рамках разбирательства комплексная пожарно-автотехническая экспертиза установила, что возгорание произошло из-за производственного дефекта.