Деньги 19.11.2026 11:06

Аналитики сервиса SuperJob выяснили, какие специалисты в Ульяновске могут рассчитывать на зарплату от 145 тысяч рублей. В топе лучших предложений оказались вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, финансах и логистике.Мобильный банкир возглавил рейтинг в УльяновскеВ Ульяновске самым высокооплачиваемым предложением стала вакансия мобильного банкира с зарплатой от 145 тысяч рублей. На втором месте — слесарь-испытатель с доходом 140 тысяч рублей. Машинисту тепловоза готовы платить 113 тысяч рублей, автослесарю-шиномонтажнику — от 100 тысяч рублей, а заведующему пекарным производством — от 90 тысяч рублей.Врачи лидируют по зарплатным предложениям в ряде городовВ Саратове, Ижевске, Барнауле, Иркутске, Хабаровске, Томске, Оренбурге, Рязани и Набережных Челнах в топе лучших зарплатных предложений находятся врачи.Инженеры и квалифицированные рабочиеПредложения для инженеров и квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 150 тысяч рублей в месяц разместили работодатели Владивостока, Саратова и Иркутска.Водители с высокой зарплатойВакансии водителей с зарплатой свыше 150 тысяч рублей в месяц вошли в топ предложений Саратова и Хабаровска.Руководящие позиции в топе вакансийВ Барнауле в топ вошла вакансия начальника информационно-аналитического центра железнодорожного транспорта. Во Владивостоке и Рязани высокооплачиваемой оказалась позиция главного инженера, в Рязани и Пензе — главного бухгалтера, в Набережных Челнах — начальника отдела эксплуатации сетей радиодоступа.