Свыше 190 тысяч ульяновцев прошли вакцинацию от гриппа

Медицина 30.10.2026 14:21

В Ульяновской области вакцинацию от гриппа прошли 189 591 человек. По данным сотрудников Центра управления регионом, в общей сложности в регионе планируется привить более 660 тысяч жителей.На данный момент в область поставлено свыше 219 тысяч доз вакцины — как для взрослых, так и для детей. Специалисты ЦУР регулярно отслеживают обращения жителей по вопросам здравоохранения, и часть из них касается именно иммунизации против гриппа.Для удобства населения в медицинских организациях региона работают 31 мобильный пункт вакцинации, а также сформированы 193 выездные бригады. Сделать прививку можно и в поликлинике по месту жительства, однако перед этим необходимо пройти осмотр у терапевта.