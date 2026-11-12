Томская волонтер Елена Аксиненко полгода проработала в подземном госпитале в Бахмуте

Общество 12.11.2026 04:03

47-летняя многодетная томичка Елена Аксиненко с позывным Славянка провела полгода в подземном госпитале в бывших соляных пещерах Бахмута, а затем подписала контракт с Минобороны и отслужила в 195-м медбатальоне. Домой рядовой вернулась в сентябре 2026 года — с медалями, пережитыми потерями и словами бойцов: «Я будто побывал дома!». О своем пути она рассказала КП-Томск.Подземный госпиталь в БахмутеГоспиталь располагался примерно в 70 метрах под землей, в бывших соляных пещерах Артемовского завода шампанских вин. На поверхность выпускали только на пять минут по два человека, а снаряды рвались на удалении максимум 15 км. В таких условиях Елена Аксиненко провела полгода.По ее словам, сначала она помогала с гуманитаркой в томском отделении «Народного фронта», но потом поняла, что может сделать для ребят больше. В конце 2023 года во время одной из поездок в Курск ей предложили отправиться в зону боевых действий, и она согласилась. Старшие дети уже взрослые — 29 и 24 года, младшую дочь, которой сейчас 10 лет, она оставила на сына.В подземном медучреждении томичка постоянно слышала звуки прилетов. На складе принимала гумпомощь, выдавала лекарства раненым, помогала врачам во время перевязок. Самым сильным впечатлением стала работа в операционных — она видела тяжелые ранения, ампутации, операции на животе.Домашняя еда для бойцовВ мае 2024 года волонтер вернулась домой, а спустя три месяца, в августе, подписала контракт с Министерством обороны РФ. Томичка поехала служить в 195-й медбатальон в Донецк, позже трудилась в Горловке и Авдеевке. Готовила для военных и медиков, стараясь делать не армейскую еду: варила солянку, борщи по-домашнему, жарила котлеты. Привыкшие к гречке с тушенкой военные были в восторге и часто говорили, что словно побывали в семье.Тем ребятам, у которых были травмированы челюсти, томичка специально готовила пюре — кормила из ложки, а иногда и через трубочку.«Моя миссия тоже очень ценна»На передовой Елена переосмыслила свою профессию. Раньше она сравнивала свою работу с трудом врачей и считала, что настоящая помощь — это только медицина. Теперь уверена: без еды не выживешь, как и без лекарств, когда они нужны.Подписав контракт, повар Славянка не только готовила, но и продолжала оказывать бытовую помощь бойцам: раненым с перебитыми руками надевала носки, мыла, брила.Возвращение домойВ Томск Елена вернулась после завершения срока контракта. К этому времени старший сын женился, и мать снова взяла на себя заботу о младшей дочке. «Если бы не перемены в семье, я до сих пор была бы на фронте», — призналась она изданию.Завершая беседу, участница СВО сказала, что любовь к Родине должна выражаться в поступках, а не в громких словах. Это может быть просто тарелка горячего супа для уставшего бойца или готовность быть рядом в трудную минуту. Славянка призвала неравнодушных земляков не забывать о том, что фронту нужно продолжать помогать.Она отметила, что несколько месяцев назад военнослужащим запретили выезжать в магазины из-за угрозы атак дронов, поэтому в продовольствии парни нуждаются особенно остро. Сгущенка, тушенка, носки, нижнее белье — элементарные вещи, но они всегда требуются там, на линии боевого соприкосновения.