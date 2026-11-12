Трагедия в камчатской тайге: найден дневник сторожа, погибшего от лап медведя

Происшествия 12.11.2026 04:37

В Соболевском районе Камчатского края произошла трагедия: сторож предприятия погиб в результате нападения бурого медведя. Рядом с телом обнаружен дневник, в котором мужчина в течение двух недель фиксировал передвижение хищника. Об этом сообщает КП-Владивосток со ссылкой на правоохранительные органы.Обнаружение тела и ликвидация зверяПо информации, поступившей в полицию 10 ноября от руководителя предприятия, мужчина ушел в охотничьи угодья, расположенные в 150 километрах к северу от села Соболево (район верхнего течения реки Колпаково), и перестал выходить на связь.Для расследования на место происшествия из Петропавловска-Камчатского на вертолете вылетела группа криминалистов регионального управления. В тайге специалисты обнаружили снегоход и следы крови, которые привели их к останкам человека. Как отметили в СУ СК России по Камчатскому краю, на момент прибытия следственной группы вблизи места происшествия находился взрослый дикий зверь. Животное было ликвидировано на месте. По предварительным данным, именно этот хищник напал на потерпевшего.Страшные записи: две недели рядом с хищникомСамой шокирующей деталью этой истории стал дневник погибшего. В своих записях мужчина описывал, как медведь ходит рядом с ним. Хронология записей охватывает период с 25 октября по 6 ноября. Таким образом, почти две недели сторож жил бок о бок с опасным хищником и ежедневно фиксировал каждый его шаг.Ход проверкиВ настоящее время следователи осмотрели место происшествия и проводят проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося. Точная причина смерти будет определена по результатам судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.