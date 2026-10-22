Трамваи 4 и 22 пустят через «Дамбу» из-за работ на Спасской

В Ульяновске 22 октября планируют уложить верхний слой асфальта на перекрёстке улиц Спасской и Ленина. Работы начнутся только при благоприятных погодных условиях. Как сообщили в городской администрации, для этого потребуется до 150 тонн асфальтобетонной смеси.Из-за ремонта с 10:00 до 16:00 будет изменено движение трамваев №4 и №22 — они поедут в объезд через проспект Нариманова и остановку «Дамба». Напомним, что днём ранее, 21 октября, асфальт укладывали на пересечении Спасской и бульвара Пластова.