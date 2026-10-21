Трамваи в Ульяновске изменят маршрут: улица Спасская закрыта на ремонт

В Ульяновске временно изменится схема движения трамваев: из‑за ремонтных работ улица Спасская будет закрыта для транспорта. Пассажирам стоит учитывать корректировки при планировании поездок.Ремонт на Спасской: движение закрытоС 10:00 на улице Спасской в Ульяновске перекрыто движение трамваев в обоих направлениях. Причина укладка асфальта в рамках ремонтных работ. Информацию подтвердило МУП «Ульяновскэлектротранс».Как поедут трамваи: новые пути следованияИз‑за перекрытия маршруты трамваев №22 и №4 скорректированы: составы будут следовать через дамбу.