Криминал 18.11.2026 07:33

По информации регионального УМВД, оперативники Заволжского района установили личности трёх подозреваемых в хищении товаров из торговых точек. Злоумышленники выносили из магазинов неоплаченный товар: бытовую химию, средства гигиены, алкоголь и продукты питания. Суммарный ущерб оценивается более чем в 23 тысячи рублей.Ранее судимый мужчина съел похищенноеОдин из фигурантов дела — 35-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Как установили правоохранители, до момента задержания он успел употребить в пищу похищенные продукты.Двое других продали украденноеДругие участники преступной группы — 34-летняя женщина и 40-летний мужчина — также имеют судимости в прошлом. По версии следствия, похищенные товары они реализовали, а вырученные средства потратили по своему усмотрению.Возбуждены уголовные делаПо всем фактам хищений возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Ведётся расследование.