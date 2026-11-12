Тушёнка, бензин и наличка под матрасом: ульяновцев готовят к зомби-апокалипсису?

Общество 12.11.2026 07:02

В сети гуляет страшилка, что 17 ноября выключат интернет, а банки обнулят счета. Ульяновцев готовят к цифровому апокалипсису?Многие ульяновцы на этой неделе столкнулись со странной новостью в соцсетях: 17 ноября хакеры взломают все банки, обнулят наши счета, а потом интернет исчезнет на три месяца. Мол, в даркнете (тёмная сторона интернета) уже составили список для выживания: тушёнка, наличка под матрасом и канистра бензина.Но ульяновские специалисты в области безопасного интернета и работники ЦУР спешат успокоить: всё это фейки, которые не раз обрушивались на нас. А весь цирк начался с одного анонимного поста, где автор якобы выдал «секретные данные из даркнета».Но, как говорится, дым без огня не бывает.— 17 ноября планируется самая обычная плановая проверка, — пояснили аналитики. — Зарубежное федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям проведёт тест системы экстренного оповещения. В 14:20 по восточному времени эфир ненадолго прервётся для технического сообщения. То есть на 30 секунд пропадёт звук в некоторых зарубежных телевизорах. Видимо, именно этот технический писк паникёры приняли за гул падающих российских серверов. Никакого отношения к ульяновцам это вообще не имеет.А можно так?Но остался вопрос: «А можно вообще отключить интернет и "сломать" банки?»— Интернет нельзя «выключить» одной кнопкой, — говорит специалист в области программирования Андрей. — Сеть — это тысячи независимых провайдеров, кабелей и серверов по всему миру. Чтобы погасить интернет на три месяца, нужно физически перерезать провода на всех континентах одновременно. Это технически невозможно.— «Обнулить» данные всех клиентов взломом одной базы нельзя, — пояснили в службе безопасности банка. — Банковские системы распределены, задублированы и защищены так, что на подбор ключей уйдёт много времени. Деньги в безопасности.Так на чём играют злоумышленники?— На панике, — считает ульяновский психолог Валентина. — Она распространяется быстрее хакерской атаки. Рассылки убеждают людей срочно обналичивать сбережения, скупать золото, воду и консервы.Эксперты предупреждают, что на фоне подобных вбросов активизируются и телефонные мошенники. Под предлогом «защиты от обнуления счетов 17 ноября» злоумышленники пытаются убедить граждан перевести деньги на так называемые «безопасные счета».Воины фейковФейки в Ульяновской области регулярно выявляют и опровергают специалисты Центра управления регионом (ЦУР) совместно с профильными ведомствами. Чаще всего недостоверная информация в регионе касается чрезвычайных происшествий и работы социальных учреждений.Так, в разное время писали в сети об утечке ядовитых веществ на заводе «Искра» и о погибших при атаке БПЛА. Оперативные службы и ЦУР официально опровергли утечку токсинов и гибель людей, уточнив, что медицинская помощь потребовалась восьми пострадавшим.Был дипфейк с губернатором Русских о спецналоге на защиту от БПЛА. Писали об отключении электричества во время операции ребёнку. О поддельных приказах регионального Минпросвещения по запрету обсуждать в соцсетях разницу в школьном питании детей и об обязательном присутствии военных на линейках 1 сентября. В ведомстве подтвердили, что приказы являются фальшивкой и содержат грубые ошибки в оформлении и именах должностных лиц.Региональные власти поясняют, что нужно доверять лишь официальным каналам. Достоверные сводки о происшествиях и решениях публикуются в аккаунтах губернатора Алексея Русских и на портале Правительства Ульяновской области.