Происшествия 20.11.2026 05:37

Выяснились новые шокирующие подробности издевательства над собакой в Димитровграде. Жители города требуют найти убийцу.В Димитровграде не утихают страсти по Атилле. Напомним, что неделю назад в лесном массиве в Западном районе города нашли повешенного пса. Тело собаки отправили на экспертизу в районный центр ветеринарии.Специалисты сообщили, что причина смерти — удушение. Но на теле животного имелись обширные гематомы и повреждения внутренних органов, которые оно получило при жизни. То есть пса сначала избили, а потом повесили.При вскрытии обнаружилось, что у собаки были оторваны почки. Такой жестокости и зверства специалисты не припомнят.Все материалы дела переданы в городскую полицию. По данному факту проводится проверка. Уже установлены личности хозяйки собаки и мужчины, которому она отдала пса после смерти мужа.Как рассказал тот мужчина, он гулял с собакой, но вдруг пёс сорвался с поводка и убежал. Он его не нашёл и сообщил об этом бывшей хозяйке.Такое зверство над беззащитным животным возмутило димитровградскую общественность. Зоозащитники и простые люди требуют найти виновных.В соцсетях люди просят отсмотреть камеры с домофонов на улицах Димитрова, Гончарова, Менделеева за тот день — может, что и прояснится. Некоторые даже считают, что убийца может не остановиться…