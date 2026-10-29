Участник СВО Чичнёв приступил к работе в ульяновском Заксобрании

Общество 29.10.2026 11:19

На заседании Заксобрания 28 октября спикер Валерий Малышев объявил о кадровых изменениях: мандаты Владимира Камеко и Виктора Бута, избранных в Госдуму, переданы Олегу Чичнёву («Единая Россия») и Сергею Маринину (ЛДПР). Новым руководителем фракции «Единая Россия» избран Константин Долгов.Депутат Юрий Мухин встретился с Чичнёвым перед заседанием и отметил его боевой опыт: «Олег — человек стального характера, участник СВО и легендарного Гостомельского десанта, отмечен высокими наградами». Мухин добавил, что они давно знакомы и вместе участвовали в предварительном голосовании 2023 года.По мнению Мухина, приход Чичнёва усилит работу по поддержке защитников Родины, помощь семьям участников СВО и адаптацию ветеранов.