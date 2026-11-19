Образование 19.11.2026 11:31

Ульяновский государственный университет включен в рейтинг лучших вузов планеты «Три миссии университета». В глобальный рейтинг вошли 2000 образовательных организаций из 112 стран мира. По этому параметру он является самым представительным в мире.Международный рейтинг «Три миссии университета» оценивает вузы по трем ключевым направлениям: образование, наука и взаимодействие с обществом. Главная особенность рейтинга в том, что он опирается только на объективные данные из независимых источников и полностью исключает субъективные репутационные опросы.УлГУ - единственный вуз Ульяновской области в престижном списке, в последнее время он попадает в рейтинг практически ежегодно.