Ульяновцам дали есть месяц, чтобы подать заявку на культурный грант

Культура

Ульяновцам дали есть месяц, чтобы подать заявку на культурный грант

Президентский фонд культурных инициатив продлил приём заявок на новый грантовый конкурс. Об этом сообщили в Фонде креативных индустрий Ульяновской области. Подать документы можно до 7 декабря.На финансовую поддержку могут рассчитывать авторы творческих и социокультурных проектов по 12 тематическим направлениям: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код» и «Место силы».Участниками конкурса могут стать негосударственные некоммерческие организации, муниципальные учреждения (кроме казённых), индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.Условия участия, требования к заявкам и Положение о конкурсе опубликованы на сайте Фондкультурныхинициатив.рф. Специалисты Фонда креативных индустрий Ульяновской области помогут подготовить заявку и приглашают авторов проектов на консультации.