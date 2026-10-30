Ульяновцам дали есть месяц, чтобы подать заявку на культурный грант

Культура 30.10.2026 06:18

Президентский фонд культурных инициатив продлил приём заявок на новый грантовый конкурс. Об этом сообщили в Фонде креативных индустрий Ульяновской области. Подать документы можно до 7 декабря.На финансовую поддержку могут рассчитывать авторы творческих и социокультурных проектов по 12 тематическим направлениям: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код» и «Место силы».Участниками конкурса могут стать негосударственные некоммерческие организации, муниципальные учреждения (кроме казённых), индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.Условия участия, требования к заявкам и Положение о конкурсе опубликованы на сайте Фондкультурныхинициатив.рф. Специалисты Фонда креативных индустрий Ульяновской области помогут подготовить заявку и приглашают авторов проектов на консультации.