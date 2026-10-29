Ульяновцам пообещали 29 октября до +15 °C

Погода 29.10.2026 05:26

Сегодня, 29 октября, в Ульяновской области установилась малооблачная погода без осадков. Жителей региона ожидает спокойный день без заметных изменений в атмосфере.В четверг синоптики прогнозируют неустойчивый слабый ветер — его направление будет меняться, но скорость останется невысокой, поэтому ощутимого дискомфорта он не доставит. Температура воздуха прогреется до +10...+15 °C, что соответствует умеренно тёплым показателям для конца октября. ёТакие погодные условия располагают к прогулкам и делам на открытом воздухе — плотная тёплая одежда не понадобится, достаточно лёгкого слоя. Осадков в течение дня не ожидается, поэтому зонт можно оставить дома.