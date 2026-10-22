Ульяновцам пообещали малооблачную и сухую погоду 22 октября

В четверг, 22 октября, жителей Ульяновской области ожидает преимущественно ясная погода с небольшим количеством облаков. Существенных осадков в этот день не прогнозируется, что позволит насладиться сухой и комфортной обстановкой.В течение дня будет дуть юго-восточный ветер с умеренной скоростью — от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +8…+13 °C, что соответствует типичным осенним показателям для региона. Такие погодные условия располагают к прогулкам и активному времяпрепровождению на свежем воздухе, однако стоит помнить о сезонной прохладе и одеваться по погоде.