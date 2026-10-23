Ульяновцев приглашают по-новому взглянуть на немецкое искусство

24 октября в Ульяновском областном художественном музее состоится экскурсия под названием «Путешествие в Германию: немецкое искусство 17–19 веков». Мероприятие посвящено эволюции немецкой художественной культуры на протяжении трех столетий.Гости музея смогут увидеть полотна выдающихся немецких живописцев — Вильгельма Фельтена, Абрахама Миньона и Ханса Тома. Кроме того, в экспозицию включены образцы скульптуры, керамики, стекла, а также знаменитого немецкого фарфора из фондов музея.В ходе экскурсии речь пойдет о трансформации эстетических идеалов Германии и развитии романтических тенденций в искусстве XIX века. Научный сотрудник музея Алина Васильевна Михайлова объяснит, как художественные стили переплетались с историческими и философскими контекстами эпохи, а также покажет, каким образом творческие поиски мастеров соотносились с социокультурными процессами в Европе.Посещение экскурсии позволит систематизировать знания об этапах развития немецкого искусства и освоить навыки стилистического анализа произведений.