Ульяновцы стали дольше разговаривать по телефону

Общество 12.11.2026 13:54

Жители Ульяновской области начали больше времени общаться с близкими по мобильной связи. За год продолжительность телефонных звонков в регионе увеличилась на 12%. Сейчас один абонент здесь в среднем проговаривает по 9 часов 18 минут в месяц. Такие данные озвучили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику абонентов.Максимальную динамику показывают жители городов: у них время звонков выросло на 17%. При этом рекордсменами по продолжительности разговоров являются абоненты из Инзы, Барыша и Димитровграда. Им на созвоны с друзьями, родственниками и коллегами необходимо до 22% больше времени, чем в среднем по региону.В свою очередь сельчане теперь общаются по телефону на 11% дольше. В этой категории впереди жители сёл с населением в несколько сотен человек, среди которых Мордовская Карагужа в Радищевском районе, Палатово в Инзенском и Татарский Шмалак в Павловском. В небольших поселениях проговаривают почти в два раза дольше средних для области цифр.В частности, в регионе растёт время цифровых звонков. За январь‑октябрь 2026 года объём голосового трафика по технологии VoWiFi (Voice over Wi‑Fi) увеличился в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Она позволяет совершать обычные телефонные звонки через Wi‑Fi-сети. Прирастает и объём голосового трафика через VoLTE (Voice over LTE): за десять месяцев показатель стал выше на 15%. Технология обеспечивает лучшее качество звука и дает возможность одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом через сеть 4G.«Потребность в мобильной связи продолжает расти, причём увеличиваются и такие качественные характеристики, как продолжительность разговоров на отдельного абонента. Со своей стороны мы усиливаем покрытие там, где это особенно необходимо. К примеру, запустили дополнительное телеком-оборудование ещё в 10 небольших населённых пунктах по всей области, а также в районном центре Кузоватово. В списке в том числе село Белое озеро на берегу крупнейшего в регионе водоема и Сосновка, известная костно-туберкулёзным санаторием. Проведенные работы позволили увеличить радиус действия сети и уровень сигнала внутри помещений», — рассказал руководитель технической службы МегаФона в Ульяновской области Игорь Языков.