Ульяновец перевёл мошеннику 40 тысяч рублей за колёса с сайта объявлений

В Ульяновске 25-летний местный житель лишился 40 тысяч рублей, купившись на объявление о продаже автомобильных колёс на популярном сайте бесплатных объявлений. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.Как это произошлоВ дежурную часть отдела МВД России по Заволжскому району Ульяновска поступило заявление от 25-летнего горожанина, сообщившего о пропаже крупной суммы денег.Как рассказали в полиции, потерпевший обнаружил на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже б/у автомобильных колёс и вышел на связь с продавцом в мессенджере. Стороны обсудили детали сделки: цену и способ получения товара.Момент обманаПродавец заявил, что готов отправить колёса только после полной предоплаты. Мужчина согласился и перечислил 40 тысяч рублей через мобильное приложение банка.Как только деньги ушли на счёт, «продавец» перестал отвечать на сообщения. Колёса покупатель, разумеется, так и не дождался.Что говорят в полицииПо факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции устанавливают всех, кто причастен к преступлению.