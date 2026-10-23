Ульяновец похитил брюки, куртку, геймпады и игровую приставку из ТРЦ

В полицию Засвияжского района Ульяновска поступили заявления от представителей двух магазинов, расположенных в одном торгово-развлекательном центре, о хищении товаров. Информацию об этом предоставило УМВД России по региону.Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого — 22-летнего неработающего местного жителя, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. Как сообщили в ведомстве, в бутике одежды молодой человек выбрал приглянувшиеся вещи, а в примерочной надел на себя брюки и куртку, после чего покинул павильон. Ущерб от этих действий оценили в 18 тысяч рублей.В течение нескольких последующих дней при посещении магазина электроники в том же ТРЦ задержанный похитил два геймпада, умную колонку с голосовым помощником и игровую приставку. Общая сумма ущерба составила 123 тысячи рублей. Похищенное мужчина впоследствии продал.По фактам краж возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ.