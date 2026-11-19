Криминал 19.11.2026 05:20

В Железнодорожном районном суде Ульяновска рассмотрели уголовное дело местного жителя, обманом получившего почти 350 тысяч рублей по социальному контракту на развитие автосервиса. Как установило следствие, вместо покупки нового оборудования мужчина погасил автокредит и раздал долги, однако в итоге оказался под уголовным делом.Фиктивный бизнес-план и пустой гаражПо материалам дела, в конце прошлого года ульяновец подал заявление на государственную социальную помощь как малоимущий. К документам он приложил бизнес-план на открытие шиномонтажа с расчётом расходов на покупку новых станков и аренду помещения.Чтобы убедить проверяющих из соцзащиты в серьёзности намерений, мужчина пошёл на хитрость. На самом деле он уже давно занимался ремонтом машин и арендовал три совмещённых гаражных бокса, однако инспектору показал один пустой гараж, создав видимость старта нового бизнеса с нуля.Бюджетные деньги ушли на кредиты и долгиМужчине одобрили выплату и перечислили на счёт 348 370 рублей. Получив бюджетные деньги, он сразу обналичил их: около 100 тысяч рублей направил на погашение автокредита, 47 тысяч перевёл на карту матери для обналичивания, а на остаток приобрёл подержанное оборудование с рук. Отчитываться за траты перед соцзащитой предприниматель не стал.Приговор и конфискация смартфонаАферу вскрыли оперативники МВД, после чего в отношении ульяновца возбудили дело о крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В суде он полностью признал вину и добровольно вернул в бюджет всю похищенную сумму, поэтому Минсоцразвития отозвало гражданский иск.Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 60 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на четыре месяца. Смартфон Honor, с которого ульяновец оформлял фиктивную заявку, конфисковали в доход государства.