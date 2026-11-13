Ульяновск укрепляет склон у филармонии: замена дренажной системы защитит от оползней

Общество 13.11.2026 10:45

В Ульяновске ведутся работы по укреплению склона в районе филармонии. Как сообщает городская администрация, на участке меняют изношенный отрезок дренажной системы протяжённостью 90 метров. Глава города Александр Егорович Болдакин поручил руководителю Управления инженерной защиты Сергею Горбунову завершить замену до декабря.Плановые работы на сложном участкеПо словам Болдакина, объект критически важен для безопасности городской черты и защиты прилегающей территории от оползневых процессов. Он подчеркнул, что работы плановые, но проходят на очень сложном участке с крутизной косогора около 45 градусов. Мэр поставил задачу укреплять склон без лишней спешки и с соблюдением всех мер безопасности. Поэтапная модернизация противооползневой инфраструктуры, отметил он, позволит надёжно отводить грунтовые воды и увеличить срок безаварийной эксплуатации системы, а значит и защиту склона, на несколько десятков лет вперёд.Половина работ выполненаСергей Горбунов доложил, что на данный момент работы выполнены на 50%. Вместо устаревших керамических труб уложены современные полиэтиленовые гофмированные диаметром 315 мм, обладающие более высокой прочностью. Заново смонтирован один колодец, готовится второй, также восстановлен обратный фильтр.Технология сверху внизГорбунов пояснил, что трубу меняют не снизу вверх, как обычно, а двигаются сверху вниз. Такой порядок обусловлен как технологией производства работ на сложном рельефе, так и строгими требованиями безопасности: во время дождя экскаватор физически не может подняться на участок. Специалисты максимально используют дни без осадков, работая на сухом склоне. До выпадения снега система будет полностью готова к отводу дождевых, талых и грунтовых вод.Склон статичен с 2017 годаПо информации специалистов, наблюдающих за склоном, с 2017 года этот участок Волжского косогора полностью статичен.