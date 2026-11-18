Погода 18.11.2026 11:08

В Ульяновске установлен запрет выхода на лёд — он будет действовать с 20 ноября по 20 декабря и с 20 марта по 20 апреля. Такое решение принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ледостав на Волге и Свияге ожидается в первой декаде декабря.Определены места выхода и установлены аншлагиПо словам начальника Управления гражданской защиты Андрея Тамбовского, перед введением запрета были определены места выхода людей на лёд. На каждом из них выставлены аншлаги «Выход на лёд (переход, переезд) запрещён». За состоянием этих знаков организован контроль, при необходимости их заменят.Рейды и штрафы для нарушителейЗапланированы рейды с участием сотрудников районных администраций, уполномоченных составлять протоколы, полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и добровольных народных дружинников. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей, при повторном нарушении — от 3000 до 5000 рублей.Патрулирование и учения спасателейПоисково-спасательная служба Управления гражданской защиты будет патрулировать водоёмы Ульяновска. С началом ледостава она проведёт традиционные тактико-специальные учения по спасению людей, провалившихся в воду.Прогноз синоптиковНачальник Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Казакова сообщила, что образование ледостава на Волге и Свияге ожидается в первой декаде декабря. С 25 ноября наступят устойчивые минусовые температуры, однако с 1 декабря возможен неустойчивый характер погоды. На реке Сельдь ледостав не образуется — выход на неё смертельно опасен в любое время зимы.