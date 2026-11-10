Ульяновск завершает масштабный ремонт водопроводных и канализационных сетей

ЖКХ 10.11.2026 11:06

В Ульяновске с начала года капитально обновили 9,5 км коммунальных сетей — 6560 метров водопроводных труб и 2980 метров самотечных и напорных канализационных коллекторов. О ходе работ сообщили в городской администрации; ремонт продолжается.Контроль и объезд объектовГлава города Александр Егорович Болдакин держит замену сетей на постоянном контроле. На прошлой неделе он провёл рабочий объезд ключевых реконструируемых участков.Водоснабжение: Пригородный и перемычка в промзонеПосле укладки 1600 метров трубопровода диаметром 315 мм потребности посёлка Пригородный в холодной воде закрыты полностью. На 95% готова 2,5-километровая перемычка диаметром 300 мм между двумя магистральными водоводами в промзоне Московского шоссе. Это уже стабилизировало холодное водоснабжение важнейших предприятий; после завершения работ эффект распространится на микрорайон в границах Московского шоссе, улиц Автозаводской, Западный бульвар, Лихачёва и Ростовской.Канализация: коллекторы и КНСОбновлены коллекторы крупных диаметров на улице Александра Невского — от Рябикова, 60А до канализационно-насосной станции №4. На участке от КНС-4 до перекрёстка Шолмова — Камышинская самотечный коллектор готов на 85%. Четыре участка канализационной сети на дублёре улицы Кирова подрядчик готовит к сдаче — осталось завершить забутовку пространства вокруг новых труб.Финальные стадии и досрочные работыЗавершается укладка 408 метров самотечного коллектора диаметром 600 мм в районе Московского шоссе и улицы Лихачёва. Досрочно начата реконструкция почти 3 км канализационных сетей микрорайона «Юго-Западный», запланированная на 2027–2028 годы.Частный сектор на СамарскойНа улице Самарской смонтировано 174 метра трубопровода и четыре колодца в частном секторе — с перспективой подключения индивидуальных жилых домов к централизованной канализации.