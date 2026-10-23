Ульяновская область намолотила более 2,1 млн тонн зерна

По данным Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, аграрии региона намолотили 2,11 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Уборка проведена на площади 594,6 тыс. га, средняя урожайность составила 35,6 ц/га.Лидирующую позицию в структуре урожая занимает озимая пшеница: собрано 1,11 млн тонн при урожайности 41,3 ц/га. Также получено 544,5 тыс. тонн ячменя, 338,2 тыс. тонн яровой пшеницы, 54,9 тыс. тонн гороха и 43,7 тыс. тонн овса.Среди технических культур собрано 366,8 тыс. тонн подсолнечника (урожайность — 14 ц/га), 265,8 тыс. тонн сахарной свёклы (489 ц/га) и 88,6 тыс. тонн сои (22 ц/га).Картофеля убрано 29,3 тыс. тонн, овощей — 18,7 тыс. тонн. Урожайность этих культур составила 328 и 359 ц/га соответственно.Параллельно в регионе идёт сев озимых: засеяно 243,8 тыс. га, из которых 229,1 тыс. га отведено под озимую пшеницу. Вспашка зяби выполнена на площади 457,1 тыс. га.