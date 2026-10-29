Ульяновская область планирует поставлять зерно, мебель и стройматериалы в Узбекистан

Общество 29.10.2026 06:01

Товарооборот между Ульяновской областью и Узбекистаном за минувший год вырос вдвое. Об этом по возвращении из рабочей поездки в республику сообщил Руслан Гайнетдинов, директор регионального центра «Мой бизнес». Конкретные цифры внешнеторгового оборота он при этом не озвучил.В ходе визита ульяновская делегация провела переговоры с представителями Кашкадарьинской, Самаркандской и Бухарской областей. Стороны обсудили поставки продовольствия, зерна, мебели, дверей, предметов интерьера и стройматериалов. Кроме того, узбекские партнёры выразили заинтересованность в продукции для озеленения территорий, а также в сотрудничестве в туристической сфере и гостиничном бизнесе.Отдельное внимание было уделено перспективам выхода ульяновских предприятий на рынок Афганистана через экономическую зону «Термез». Помимо этого, с одной из логистических компаний обсуждались вопросы перевозок железнодорожным и авиационным транспортом, а также задействование коридора «Средняя Волга — Каспий — Персидский залив» на маршруте Ульяновск — Туркменбаши — Ташкент. О подписании каких-либо контрактов по итогам переговоров пока не сообщается.