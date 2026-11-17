Культура 17.11.2026 03:58

Анимационная студия из Ульяновска «АРТ-ПРОФИ» пополнила свой проект «Улётная история» (6+) новыми эпизодами. Мультсериал в увлекательной приключенческой манере рассказывает детям от 7 до 14 лет об истории российской авиации и космонавтики.Герои и темы сериалаВ центре сюжета — компания друзей: Вика, Артём, Макс и необычный робот Икар. Вместе они попадают в удивительные ситуации, преодолевают трудности, учатся работать в команде и находить нестандартные решения.Особое место в мультсериале занимают темы науки, технологий, авиации и стремления к мечте. Через приключения героев создатели проекта стремятся показать юным зрителям, насколько интересным и многогранным может быть мир современных профессий, изобретений и технического творчества.Ульяновские локации в сериалеВ шестой и седьмой сериях действие происходит в Ульяновской области — как и задумывалось ульяновскими создателями проекта. Главные локации — Музей гражданской авиации и Ульяновский авиационно-промышленный комплекс.В шестой серии также упоминается музей «Метеорологическая станция Симбирска» — единственный в России музей научной метеостанции с единым комплексом инструментов и исторических документов.На данный момент мультсериал набрал более 1 миллиона просмотров. В апреле 2026 года проект одержал победу на VII Международном кинофестивале «Циолковский» в номинации «Лучший анимационный фильм».