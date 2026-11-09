Ульяновская тхэквондистка Линара Муслимова стала чемпионкой России

Спорт 09.11.2026 05:08

Главная награда национального первенства по тхэквондо уехала в Ульяновскую область. Обладательницей золотой медали стала Линара Муслимова. Состязания закончились в Казани об успехе земляки узнали из сообщения областного минспорта.Верхняя ступень пьедестала в дивизионе 73+ кгСхватки Муслимовой проходили в самом тяжёлом весе среди участниц с массой тела от 73 килограммов. По итогам соревнований её фамилия оказалась первой в протоколе. В минспорте региона успех атлетики объяснили отточенным мастерством, твёрдым характером и упорством, с которым она шла к результату.Полтысячи участников из сорока регионовМасштаб у казанского первенства общероссийский: награды оспаривали примерно полтысячи бойцов, приехавших из сорока субъектов страны. Программа состояла из шестнадцати весовых дивизионов поровну для мужчин и для женщин.Зачем спортсмены ехали в КазаньПомимо медалей, у турнира есть вторая функция: именно по его итогам формируется список кандидатов в национальную команду. Выступление в Казани даёт тхэквондистам возможность поднять своё имя в общероссийском рейтинге.