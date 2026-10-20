Ульяновскэнерго планирует вложить 331 млн в энергетику региона

В 2026 году в Ульяновской области планируется направить 331,1 млн рублей на развитие энергетической инфраструктуры, из которых 180 млн рублей уже профинансировано. Эти вопросы обсудили председатель регионального правительства Геннадий Спирчагов и исполнительный директор АО «Ульяновскэнерго» Максим Иванов.В 2025 году компания направила на эти цели 241,1 млн рублей — таким образом, инвестиционный план на 2026 год увеличен на 90 млн рублей. Участники встречи также обсудили вхождение «Ульяновскэнерго» в мае в группу «Трансэнергопром» (работает более 15 лет в 26 регионах) и возможности использования ресурсов холдинга для развития инфраструктуры области и повышения устойчивости электроснабжения.Отдельной темой стала задолженность крупных муниципальных и государственных предприятий за электроэнергию, в том числе МУП «Ульяновскэлектротранс» и МУП «Водоканал». При поддержке областного правительства и администрации Ульяновска ведётся работа по погашению долгов; размер задолженности и сроки не уточняются.Кроме того, прорабатывается программа сдерживания роста тарифов на электроэнергию, среди механизмов — возвращение промышленных предприятий к обслуживанию гарантирующим поставщиком. Конкретные параметры и сроки реализации пока не представлены.