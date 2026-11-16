Ульяновские бойцы получат к Дню артиллерии автомобиль с полным гумгрузом

Общество 16.11.2026 05:32

В Ульяновске завершили подготовку автомобиля для отправки на СВО — машину полностью загрузили гуманитарной помощью для артиллерийского дивизиона имени Александра Матросова. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Юрий Мухин.Машину подготовили ветераны и участники боевых действийВ преддверии Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября, жители Ульяновска вместе с ветеранами 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и участниками боевых действий Сергеем Малышевым и Олегом Чичнёвым подготовили и усилили автомобиль для нужд фронта.Груз для дивизиона имени МатросоваПо словам Юрия Мухина, машину дополнительно загрузили всем необходимым для Ульяновского артиллерийского дивизиона имени Александра Матросова, который сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. Депутат отметил, что Сергей Малышев лично доставит автомобиль «за ленточку» и передаст его землякам, с которыми выполнял боевые задачи в этом подразделении.Письма школьников — самый ценный грузМухин подчеркнул, что самым ценным грузом в машине являются письма школьников с поздравлениями ко Дню артиллерии. По его словам, для бойцов на передовой, защищающих рубежи Родины, эти тёплые слова из родного Ульяновска значат очень многое. Депутат поблагодарил всех, кто участвует в сборе и отправке необходимого для военнослужащих.