Ульяновские дорожники выдали первые две тонны реагентов

Осенний холод добрался до Ульяновска, и городские службы отреагировали сразу: ночью дороги патрулировали в поисках гололёда, а к утру комбинированная дорожная машина впервые в сезоне рассыпала две тонны противогололёдной смеси. Параллельно во всех районах продолжается ремонт покрытий и благоустройство.Ночь под контролем: следили за горами и подъёмамиС понижением температуры ночная смена дорожников прошла в режиме наблюдения. Особое внимание местам, где лёд появляется в первую очередь: Майской горе, затяжному подъёму на Сельдинском шоссе и дорогам, ведущим к Президентскому мосту. Машинисты и техника находились в готовности круглосуточно.Расчёт оправдался. Сезонная «премьера» состоялась: обработка реагентами коснулась трёх точек улицы Гончарова, Минаева и спуска Степана Разина. В работу вышел единственный комбинированный дорожный аппарат.Дневной ремонт: горячий асфальт и инъекции20 октября после обеда бригады «Дорремстроя» переключились на укладку горячей асфальтобетонной смеси.Патчинг прошёл на Панорамной, Маяковского и Ватутина, плюс привели в порядок узел Нариманова Тимирязева. У дома культуры «Киндяковка» закрыли асфальтом след от коммунальных раскопок.Технология струйно-инъекционного ремонта позволила точечно ликвидировать выбоины на Димитровградском шоссе, Промышленной, Ульяновском проспекте, Новосондецком бульваре и разворотном кольце Пушкарёва.Что дальше по объектамНа Спасской идёт фрезерование старого основания после него здесь зальют покрытие сплошным полотном. В Луговом подняли на объект 60 тонн щебня.На Антонова продолжают устройство второй парковочной площадки: туда ложится щебень и монтируется бортовой камень.Знаки, ограждения и деревьяЗадача правобережной команды наведение порядка в дорожной инфраструктуре: рабочие монтировали и окрашивали знаки, привели в рабочее состояние пешеходное ограждение на отрезке Врача Михайлова 40-летия Октября.Силами «Горзеленхоза» выполнена санитарная обрезка деревьев и кустов, произведены посадка и полив молодых саженцев. На спортплощадке по Филатова смонтировали ограждение.