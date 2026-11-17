Общество 17.11.2026 08:24

В УМВД России по Ульяновской области поступило письмо от жительницы Московской области. Женщина благодарит сотрудников ГИБДД Цильнинского района, которые оперативно помогли ее супругу, почувствовавшему себя плохо за рулем.Инцидент на трассе в Цильнинском районеЧП произошло на дороге в Цильнинском районе. Во время движения у мужчины резко ухудшилось самочувствие. Находившиеся рядом полицейские мгновенно отреагировали на ситуацию: они остановились и вызвали бригаду скорой помощи. Медики прибыли на место в кратчайшие сроки. Впоследствии у водителя диагностировали инсульт.Признание профессионализмаВ своем обращении жительница Подмосковья отметила высокий уровень профессионализма и неравнодушие сотрудников органов внутренних дел. Она подчеркнула, что такие офицеры являются гордостью полиции, поскольку возвращают веру в закон, порядок и человечность.