Спорт 17.11.2026 11:18

С 11 по 16 ноября в Екатеринбурге прошли Всероссийские соревнования по кикбоксингу, собравшие спортсменов из разных регионов страны. Ульяновскую область на турнире представили воспитанники клуба «Прометей», которые вернулись домой сразу с несколькими наградами.Почетными гостями церемонии открытия стали губернатор Свердловской области Денис Паслер, генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России, заслуженный мастер спорта, чемпион мира Владимир Минеев, а также президент Федерации кикбоксинга Свердловской области, чемпион мира, заслуженный тренер России и главный тренер сборной страны Игорь Кулбаев.Лучшие результаты среди ульяновских спортсменов показали четыре воспитанника клуба.Артем Семенов в весовой категории 54 кг в разделе фулл-контакт стал победителем соревнований и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.Золотые медали также завоевали Даниил Позоров в весовой категории 42 кг в разделе кик-лайт, Роман Жилин — 57 кг, кик-лайт, и Николай Яворский — 33 кг, фулл-контакт.Еще три спортсмена «Прометея» поднялись на пьедестал. Раиса Краснаперова в категории свыше 60 кг в разделе кик-лайт стала серебряным призером. Бронзовые награды получили Ева Федотова — 48 кг, фулл-контакт, и Захар Рыбников — 32 кг, кик-лайт.Тренер спортсменов Роман Бадалов отметил, что результаты стали итогом большой работы команды.«Это большой подарок от моих воспитанников. Я горжусь каждым! Ребята проделали огромную работу и показали достойный результат на всероссийском уровне», — подчеркнул наставник.Выступление в Екатеринбурге стало для ульяновской команды еще одним успешным стартом и пополнило копилку клуба «Прометей» золотыми, серебряными и бронзовыми наградами.