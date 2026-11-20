Медицина 20.11.2026 06:07

В региональном минздраве сообщили о проведении сложного хирургического вмешательства в Ульяновском областном клиническом онкологическом диспансере. Пациенту, страдающему раком левой почки IV стадии, потребовалась радикальная операция. Новообразование отличалось крупными размерами, а патологический процесс затронул забрюшинные лимфатические узлы.Радикальная нефрэктомия и лимфаденэктомияСпециалисты выполнили радикальную нефрэктомию, дополнив ее расширенной забрюшинной лимфаденэктомией. В ходе вмешательства были удалены пораженная опухолью почка и забрюшинные лимфоузлы. Как отметили в минздраве, особую сложность представляла работа в непосредственной близости от крупных кровеносных сосудов. Для предотвращения их повреждения и возникновения кровотечения хирургам требовалось тщательное выделение тканей и постоянный контроль состояния сосудов.Сложности работы с сосудами почечной ножкиЗаведующий хирургическим отделением онкоурологии Олег Горшков более подробно описал задачи, стоявшие перед операционной бригадой. По его словам, наиболее сложным этапом стало удаление большого конгломерата лимфоузлов, охватывающих сосуды почечной ножки. Медикам предстояло убрать пораженную почку и вовлеченные в опухолевый процесс лимфоузлы, сохранив при этом целостность крупных сосудов. Горшков подчеркнул, что такая работа требует точного знания анатомии и большого хирургического опыта. Он также сообщил, что данный этап лечения был успешно выполнен.Дальнейшее лечениеВ настоящее время пациенту будет оказываться специализированная помощь, а также проводиться контроль заболевания.