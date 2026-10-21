Ульяновские парки приняли 450 тысяч гостей за сезон

В Ульяновске подвели итоги паркового сезона 2026 года: с мая по октябрь зелёные площадки города посетили порядка 450 тысяч человек. Параллельно коммунальные службы уже консервируют аттракционы и готовят технику к зиме официально зимний сезон стартует в первых числах декабря.Итоги лета: 700 мероприятий и единый QR-оплатойРезультаты сезона представил директор МУП «Парки Ульяновска» Майис Дадашов на совещании, которое провёл глава города Александр Егорович Болдакин. За пять с половиной месяцев на открытых площадках состоялось более 700 культурно-массовых, спортивных и познавательных программ.Единое мобильное приложение, позволяющее оплачивать аттракционы по QR-кодам, установили свыше 7,3 тысячи пользователей.Что обновили в парках за сезонМасштабная модернизация прошла в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни»:в «Прибрежном» заработало первое в левобережье колесо обозрения с открытыми и закрытыми кабинами;в парке «Победы» запустили восемь новых аттракционов как семейных, так и экстремальных, заменили звуковую аппаратуру и обустроили площадку под монумент участникам СВО, открытие которого запланировано на начало декабря;в парках «Семья» и «Молодежный» при поддержке профильных федераций построили профессиональные баскетбольные площадки;в зоопарке парка «40 лет ВЛКСМ» началось строительство круглогодичного вольера для журавлей.Подготовка к зимнему сезонуК холодам в городе приступили заранее: коммунальные службы и дирекция паркового хозяйства консервируют аттракционы, закупают противогололедные реагенты и переоборудуют уборочную технику. На начало декабря намечен официальный старт зимнего сезона с открытием лыжных трасс, катков и тюбинговых горок.