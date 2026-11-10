Ульяновские школьники уходят на осенние каникулы с 16 ноября

Образование 10.11.2026 12:09

С 16 по 22 ноября в Ульяновской области для школьников и их семей запланировано свыше 1,4 тысячи мероприятий. Центральной площадкой ключевых событий станет Дворец творчества детей и молодёжи.Каникулы с пользой: что ждёт школьниковВ период осенних каникул, которые продлятся с 16 по 22 ноября, в Ульяновской области для школьников и их семей запланировано более 1,4 тысячи мероприятий. Во всех школах будут организованы познавательные и творческие мероприятия, спортивные и культурные программы, викторины, квесты, экскурсии и мастер-классы. Также ребятам напомнят правила безопасного поведения на дорогах и в интернет-пространстве.Главная площадка — Дворец творчестваЦентральной площадкой проведения ключевых событий станет Дворец творчества детей и молодёжи в Ульяновске.Пушкинская карта и безопасностьС 16 по 22 ноября пройдут Дни Пушкинской карты. Сформирована афиша районных мероприятий и кинопоказов. 16 ноября состоится областной семинар «Знание.Безопасность», а в этот же день пройдёт региональный семинар-совещание для руководителей зональных центров военно-патриотического воспитания.Патриотическое воспитание и дополнительное образование17 ноября запланирована стратегическая сессия для командиров военно-патриотических клубов. 18 ноября завершится месячник дополнительного образования — состоится торжественная церемония награждения лучших работников дополнительного образования Ульяновской области.Слёт партнёров Сириуса и День единых действийНа базе кампуса Центра «Алые паруса» в Чердаклинском районе пройдёт Слёт школ Ассоциированных партнёров Сириуса. 20 ноября состоится «День единых действий» — лекции по теме безопасности с привлечением лекторов общества «Знание».