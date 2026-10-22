Ульяновские суды взыскали с осуждённых 12 млн за розыск и порчу оборудования

За девять месяцев 2026 года мировые судьи Ульяновской области удовлетворили 12 исковых заявлений, поданных региональным управлением ФСИН к осуждённым. Взысканные средства пойдут на компенсацию затрат, связанных с проведением оперативно-розыскных мероприятий, а также на восстановление повреждённого оборудования.Как пояснили в пресс-службе УФСИН России по Ульяновской области, часть нарушителей уклонялась от отбывания наказания, в связи с чем сотрудникам ведомства приходилось организовывать их розыск и задержание. В других случаях осуждённые, которым были назначены наказания без изоляции от общества, выводили из строя технические средства, применявшиеся для контроля за соблюдением установленных ограничений.Указанные расходы финансировались из федерального бюджета. В настоящее время ведомство добивается их возмещения через суд в соответствии с нормами гражданского и уголовно-исполнительного законодательства.В управлении подчеркнули, что работа по взысканию причинённого ущерба продолжается, а исполнение судебных решений находится на личном контроле руководства регионального УФСИН.