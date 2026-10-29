Ульяновский ансамбль «Жихарка» стал лауреатом фестиваля «Перепляс»

Культура

Ульяновский ансамбль «Жихарка» стал лауреатом фестиваля «Перепляс»

Детский фольклорный ансамбль «Жихарка», представляющий Ульяновскую область, стал обладателем диплома лауреата II степени на XII Всероссийском фестивале-конкурсе традиционного народного танца «Перепляс». Мероприятие проходило в Самаре с 23 по 25 октября.Юные артисты в возрасте от 7 до 11 лет выступили в номинации «Ансамблевое исполнительство». Они представили зрителям и жюри кадриль, записанную в селе Тушна Сенгилеевского района. Об этом сообщили в городском управлении культуры и организации досуга администрации.В рамках фестивальной программы состоялись мастер-класс по традиционной хореографии, молодёжная танцевальная вечёрка, а также выступления фольклорных коллективов из различных регионов России.Кроме того, руководители «Жихарки» Наталья и Олег Москаленко провели лекцию, посвящённую традиционной хореографии. Они рассказали участникам фестиваля о танцах Ульяновской области, продемонстрировали их и поделились фольклорно-этнографическими записями.