Ульяновский ансамбль «Жихарка» стал лауреатом фестиваля «Перепляс»

Культура 29.10.2026 14:10

Детский фольклорный ансамбль «Жихарка», представляющий Ульяновскую область, стал обладателем диплома лауреата II степени на XII Всероссийском фестивале-конкурсе традиционного народного танца «Перепляс». Мероприятие проходило в Самаре с 23 по 25 октября.Юные артисты в возрасте от 7 до 11 лет выступили в номинации «Ансамблевое исполнительство». Они представили зрителям и жюри кадриль, записанную в селе Тушна Сенгилеевского района. Об этом сообщили в городском управлении культуры и организации досуга администрации.В рамках фестивальной программы состоялись мастер-класс по традиционной хореографии, молодёжная танцевальная вечёрка, а также выступления фольклорных коллективов из различных регионов России.Кроме того, руководители «Жихарки» Наталья и Олег Москаленко провели лекцию, посвящённую традиционной хореографии. Они рассказали участникам фестиваля о танцах Ульяновской области, продемонстрировали их и поделились фольклорно-этнографическими записями.