Спорт 20.11.2026 08:45

Арбитражный суд Башкортостана рассмотрит иск налоговой службы о несостоятельности АНО ФК «Уфа» из-за долга около 20 млн рублей. В качестве арбитражного управляющего в определении суда указан ульяновский специалист Антон Кознаков — он подтвердил 73online.ru возможное участие в деле, но оценил перспективы реального банкротства клуба невысоко.Инициатор иска — омская налоговаяЗаявление о признании АНО ФК «Уфа» несостоятельным подала Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области. Согласно определению суда, поводом для иска стала задолженность перед бюджетом.Кандидатуру арбитражного управляющего суд счел возможным утвердить из списка членов саморегулируемой организации СОАУ «Альянс» — им стал ульяновский специалист с 13-летним стажем Антон Кознаков.Опыт управляющего: 30 предприятий и полторы тысячи делПо словам Кознакова, за его плечами около полутора тысяч дел о несостоятельности физических лиц и банкротство 30 предприятий, среди которых, например, крупнейший в Вологодской области поставщик ликеро-водочной продукции «Алко-Форум».При этом с профессиональными футбольными клубами работать ему еще не приходилось. Управляющий отметил, что сам является давним поклонником ульяновской «Волги», которая сейчас выступает вместе с «Уфой» в Первой лиге, но личные спортивные симпатии никак не скажутся на его работе, если процедуру все же запустят.Задачи арбитражного управляющегоВ обязанности арбитражного управляющего входит проведение независимого финансового аудита должника, формирование реестра требований кредиторов, обеспечение сохранности имущества и представление суду плана дальнейших действий — от финансового оздоровления до конкурсного производства и ликвидации юридического лица.ПрогнозПо мнению Антона Кознакова, руководство Башкортостана не допустит краха команды, которая пользуется серьезной поддержкой уфимских болельщиков.Кознаков полагает, что задолженность перед налоговой службой в размере 20 млн рублей клуб погасит еще до предстоящего заседания суда, и дело до банкротства не дойдет.Дата заседания и риски для клубаЗаседание по проверке обоснованности требований налоговой службы назначено на 30 ноября. Для клуба, выступавшего в российской Премьер-Лиге, введение процедуры банкротства грозит потерей профессионального статуса и распродажей активов.