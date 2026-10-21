Ульяновский экипаж на «Соболе» взял бронзу бахи «Великая степь»

Ульяновская команда Александра Семёнова и Дмитрия Охотникова финишировала третьей в зачёте класса Т2 на этапе чемпионата России по ралли-рейдам «Великая степь», который состоялся в Калмыкии с 14 по 18 октября.Успех ульяновского экипажа на «Соболе»Как сообщает региональный минспорт, экипаж Александра Семёнова и Дмитрия Охотникова занял третье место в классе Т2. Спортсмены выступали на «Соболь NN 4×4» и пересекли финишную черту с результатом 11:17:19.Условия гонкиЭтап чемпионата России по ралли-рейдам проходил в Калмыкии с 14 по 18 октября. За победу боролись 27 экипажей, а общая протяжённость дистанции достигла порядка 1060 километров примерно 935 из них пришлись на скоростные участки.Техника подвела на финишной прямойНа заключительном скоростном отрезке ульяновцы показали лучшее время в своём классе, однако из-за технических неполадок, случившихся накануне, подняться выше третьей позиции им было уже не суждено.Четвёртый результат экипажа на LADA Niva Sport TurboЕщё один экипаж Михаил Митяев из Тольятти и ульяновец Егор Охотников на LADA Niva Sport Turbo два первых дня возглавлял зачёт «Рейд-Спорта».В третий день техническая неприятность отбросила его в конец стартовой решётки. На четвёртый день гонщики вновь прошли участок быстрее всех, но компенсировать потерянное уже не удалось в итоге команда стала четвёртой.